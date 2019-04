Montervino: "Gesto Callejon non è da ultras: manca il collante tra tifosi e De Laurentiis"

Francesco Montervino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8: "Rifiutare la maglia non è un gesto che appartiene agli ultras. Credo di essere stato il primo dopo Maradona ad aver ricevuto uno striscione a Napoli dopo Maradona. E' chiaro che la tifoseria è spaccata sui pro ed i contro De Laurentiis. Tutti pensiamo al titolo o trofeo, ma credo manchi proprio il collante tra De Laurentiis e la città: non ha lasciato nulla sul territorio, questo il tifoso lo avverte come distacco. Non c'è un napoletano in società. Bari? Tra due anni vivrà le polemiche che sta vivendo il Napoli perchè anche lì De Laurentiis non ha voluto coinvolgere un barese e non ha settore giovanile ed è una grave pecca perchè in Puglia sono nati tanti talenti come Napoli"