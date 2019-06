Montervino: "Il ritorno in A un terzo scudetto del Napoli, in mediana non servono i centimetri ma il cuore. James Rodriguez va preso"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Francesco Montervino, ex Napoli: "Nel ruolo da mediano non c'è bisogno di centimetri, ma di tanto cuore e di tanta grinta. Ti rende orgoglioso, sai che stai aiutando la squadra in fase di riconquista del pallone. Il ritorno in Serie A? Per me quello fu il terzo scudetto del Napoli. L'emozione che si prova quando si vince un campionato è un'emozione pazzesca. Molte città non riescono a vincere neanche nelle categorie inferiori. In carriera mia ho vinto in tutte le categorie, tranne la Serie A, ed è il coronamento di tutti i sacrifici fatti durante la stagione. Vincere a Napoli è stato pazzesco, senza paragoni. James Rodriguez? I calciatori forti vanno presi in qualunque ruolo, anche se sei già coperto. Innalzerebbe tutti i livelli della squadra. Non so Ancelotti ha in programma di cambiare modulo per la prossima stagione".