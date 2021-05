Montervino: "Il Napoli vada nello stesso albergo a Firenze del famoso scudetto! Fabian? E' un campione, sta acquisendo i ritmi italiani"

Napoli Calcio - Francesco Montervino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Fiorentina? Il Napoli deve andare nello stesso albergo e dimenticare quella maledetta serata. Non deve guardare gli altri, ma andare a Firenze, fare la partita e vincere perchè si merita la Champions e di essere tra le prime della classe. E' fuori discussione che oggi, chi non merita di andare in Champions è la Juventus. Fabian? Lo dissi a Dimaro, è un campione: adesso sta prendendo anche coscienza della sua forza e sta acquisendo i ritmi e tempi italiani".