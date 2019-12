Montervino: "Il Napoli non può fare il 4-3-3, un indizio dimostra che lo ha capito anche Gattuso! Infortunio Koulibaly? Stress accumulato..."

Ultime notizie calcio Napoli – Francesco Montervino, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Ne parliamo il lunedì”, trasmissione in onda su Canale 8. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli fin qui non ha giocato con il 4-3-3 perché non può farlo. Ancelotti è un allenatore che ha impostato la squadra sul 4-4-2, è stata scelta una strada. Ancelotti non era pazzo: Gattuso nel primo tempo ha provato Allan regista, poi nel secondo tempo Fabian Ruiz e dopo un’ora ha tolto proprio il regista. Abbiamo convinto calciatori deboli, anche mentalmente, e tutto l’ambiente che Ancelotti stesse sbagliando. Gattuso non è scarso, è un allenatore molto preparato. Io, giocatore in un momento difficile, non posso mai scivolare. Metto i tacchetti alti perché so di non potermi permettere di scivolare, devo curare tutti i dettagli! Altra cosa: non esiste al mondo di tentare di fare fallo e di non riuscirci. Colpiscilo, anche all’anca ma colpiscilo! In Serie B, nei momenti difficili, a Napoli ci allenavamo negli spogliatoi per il riscaldamento perché il dispendio di energie in quella fase è enorme al San Paolo quando le cose vanno bene. L'infortunio di Koulibaly, di tale gravità e dopo pochissimi minuti, si spiega proprio con uno stress troppo importante accumulato”.