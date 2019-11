Montervino: "I calciatori fanno fatica a fare la scelta giusta, complice il momento: i calciatori che chiacchierano non prendono decisioni. Multe? Quasi penso a male..."

Ultime calcio Napoli – Francesco Montervino è intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 8, durante la trasmissione 'Ne Parliamo il Lunedì', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Un momento storico come questo ti toglie serenità e tranquillità. I calciatori fanno fatica a fare la scelta giusta, una pesantezza portata avanti da due settimane. I calciatori stanno soffrendo tanto. Nostro caso? Erano 4 settimane di ritiro: eravamo in serie A. Non è concepibile che uno come Ancelotti possa fare un campionato discreto nella prima stagione e poi perda tutto, con quelle dichiarazioni, nella seconda. Ancelotti doveva spingere ad andare in ritiro. I calciatori che chiacchierano non prendono decisioni. Reja non era per tutti un simpaticone, ma per lui ci fu una ovazione nello spogliatoio e da lì il Napoli si riprese. Cosa fare? Il buonsenso deve sempre prevalere e serve sedersi attorno ad un tavolo. Faccio fatica a pensare che possa arrivare a breve una soluzione. Multe del genere fanno quasi pensare male. Sembra un voler mettere spalle al muro tutti. 4-3-3? Il Napoli non ha un play, non mi piace Jorginho ma era adatto a questo tipo di gioco. Il Napoli prende tante imbarcate e sul gol del pareggio del Milan, Zielinski si fa portare via. Il Napoli non ha le caratteristiche per giocare col 4-3-3”.