Montervino: "Gattuso sfortunato, non si siederà mai a tavolo con De Laurentiis! Non vorrei il ritorno di Sarri"

Napoli - A parlare di Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex capitano Francesco Montervino. Ecco cosa ha detto:

Gattuso-Napoli: Adl ha mandato un messaggio al tecnico. Arriva troppo tardi?

"Credo che Gattuso sia stato sfortunato nel non avere tanti effettivi a disposizione. Diversi elementi cardine non li ha avuti per molto tempo. Così è difficile fare punti importanti. Per questo non concepisco tutte le critiche che ha subìto. Non si è percepita la realtà di quello che stava subendo l'allenatore. Gattuso ha fatto 13 punti nelle ultime 5 partite e sta esprimendo un buon calcio. Adl ci sta ripensando? Se conosco Gattuso, non si siederà mai su quel tavolo".

Il futuro di Gattuso è segnato allora. Chi vedrebbe bene allora per il Napoli?

"Io aspetterei di vedere la fine della stagione, ma ci punterei ancora su Rino. Non vorrei Sarri, non mi piacciono le minestre riscaldate. Simone Inzaghi è da Napoli invece, negli ultimi anni non ha avuto una squadra troppo competitiva ma ha fatto grandi cose".