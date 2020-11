Montervino: "Gattuso ha usato i media per stimolare i calciatore, vuole una reazione! San Paolo vuoto un fattore"

Ultimissime notizie calcio Napoli – Francesco Montervino, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Un giocatore è sempre molto attento a quello che dice il tecnico in conferenza o in una intervista. L’allenatore lo sa e quindi usa i media per mandare un messaggio alla squadra nel tentativo di stimolarli e di innescare in loro una reazione. La reazione, dopo una partita come quella contro il Milan, deve esserci sin dai primi minuti della prossima partita. Quello del San Paolo vuoto è un effetto da considerare, con i tifosi il Napoli non avrebbe perso tutte e tre le ultime gare interne”.