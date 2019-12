Montervino a CN24: "Il Napoli troverà un accordo per Zielinski! Torreira e Berge farebbero al caso degli azzurri"

Notizie Calcio Napoli - Francesco Montervino è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda sulle frequenze di CalcioNapoli24 TV (canale 296 del DTT). Ecco quanto dichiarato:

"Il rinnovo di Zielinski? Quando si parla di un calciatore come lui credo ci sia la volontà da parte della società di rinnovare. Non è semplice, ha delle pretese importanti. Il Napoli, per questo giocatore, un accordo lo troverà.

Oggi per forza di cose servirebbe un calciatore che possa fare il play ma con caratteristiche di interdizione. Torreira esprime molto bene quel modo di interpretare quel ruolo ma come centimentri non è un gigante. Berge ha qualità tecniche, rispecchia il calciatore che il Napoli ha sempre ricercato. Sotto il punto di vista dell'interdizione non ha lae qualità di Torreira. Entrambi potrebbero fare al caso del Napoli, sta a Giuntoli capire chi possa essere più funzionale".