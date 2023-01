Montella: "Se prendo Demme all'Adana Demirspor? Ecco tutta la verità"

Calcio Napoli - Vincenzo Montella, allenatore dell'Adana Demirspor, è intervenuto a "Radio Anch'io sport" su Radio Rai. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Un commento sugli incidenti che si sono verificati ieri sull'autostrada, presso Arezzo, fra sostenitori di Napoli e Roma. "Quelli non sono tifosi e non vanno chiamati in quel modo. Bisogna inasprire le pene anche quando accadono incidenti nei pressi dello stadio: servono pene certe, severe e veloci, come in Inghilterra anni fa. In Turchia non ne ho ancora vissuti, non so quale possa essere la contromisura da queste parti".

Qual è l'attaccante che oggi le piace di più? "Giroud è il classico centravanti, mi piace Abraham, ma anche Osimhen, sono giocatori adatti al calcio moderno. Attaccano le linee avversarie, prendendo alle spalle i difensori".

L'Adana guarda al mercato di Serie A? "Qualcosa stiamo provando a fare anche se non è semplice. Ci manca qualcosa in alcune posizioni, vediamo... Demme? Vediamo se il Napoli lo cede, non so se è in uscita. E' comunque un giocatore molto interessante, lo seguivo tantissimo anche quando allenavo a Firenze, prima che il giocatore arrivasse in A".