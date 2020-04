Montefusco: "Serie A, impossibile ripartire ora: bisognerebbe pensare al prossimo campionato"

Ultime calcio - Vincenzo Montefusco a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato così le notizie del giorno riguardanti il mondo del calcio:

Come sta vivendo questa situazione?

"Ci manca la tranquillità adesso. Si apprezza di più quello che vivevamo prima, grazie a questa tragedia. Speriamo si riesca a tornare ad una parvenza di normalità, ma ci vorrà molto tempo".

Lei è favorevole alla ripresa del campionato?

"Come è possibile far giocare una partita di calcio ora? I problemi visti due mesi fa hanno contribuito ad acuire la crisi. Riprendere? Per me è impossibile. E' uno sport di gruppo, come si fa a farlo ora? Stiamo pagando ancora le conseguenze del mancato stop di due mesi fa. Stanno anticipando troppo i tempi. E' bello tornare a vedere una partita, ma onestamente devono dare l'ok i medici e gli scienziati".

Che cosa farebbe allora?

"La situazione è seria, non vedo sbocchi. Dobbiamo aspettare le decisioni degli scienziati. Saranno loro a prendersi delle responsabilità per far ripartire la 'macchina'. E poi mancherebbe il calcio dal vivo anche ai tifosi. Io spero si possa finire in pochi mesi questo campionato, per poi ripartire subito con la nuova stagione".