Montefusco: "Insigne dovrebbe cedere adesso la fascia da capitano. Rinnovo? La colpa è della società"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Enzo Montefusco, allenatore.

"A Insigne succedono certe cose perché è napoletano, sempre stato così da 50 anni a questa parte, dobbiamo dare sempre di più per ricevere sempre meno. Io l'ho sempre difeso però secondo me adesso dovrebbe cedere la fascia di capitano ad altri. Insigne è stato uno dei migliori giocatori del Napoli nell'ultimo anno, gioca in Nazionale con il numero 10. Se Insigne vuole gli stessi soldi di prima per me si comporta benissimo. Vorrei vedere qualsiasi tifoso del Napoli di fronte a un datore di lavoro che gli chiede di abbassarsi lo stipendio. Il solo colpevole è la società, non si può arrivare agli ultimi giorni così. Non è ben accetto allora. Io chiesi ad Angelo Moratti dell'Inter di farmi tornare in Serie B al Napoli. Il calcio poi è anche cambiato. Insigne sta passando per uno che non ama la maglia. Do la colpa alla società ma in minima parte anche a Insigne. Nessuno si vuole prendere le responsabilità".