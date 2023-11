Vincenzo Montefusco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione "Fuorigioco" su Tele A:

"Ricordate quanto è accaduto dopo Genoa-Napoli? L'allenatore Rudi Garcia, per giustificare la sostituzione di Kvaratskhelia con Zerbin, ha detto delle cose che io reputo molto gravi. Ha infatti affermato: 'Io faccio giocare quelli che si allenano bene in settimana. Il cambio per me lo poteva anche fare, ma non motivandolo così. Si è messo contro i giocatori".