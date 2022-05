Montefusco: "De Laurentiis col ritiro ha ammazzato Spalletti: vi spiego il perchè"

Vincenzo Montefusco è intervenuto a Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli:

Corsa Scudetto? Io non vado in ritiro dopo Empoli ma prima della Fiorentina. facciamo il sacrificio di un mese e vediamo cosa succede. Fare il ritiro dopo Empoli mi ha dato fastidio: sono anni ormai che ritorniamo su questo discorso. Mancano calciatori di personalità. In questa squadra la personalità l'avevano Albiol, Reina e Allan e sono tutti andati via.

Poi io decido il ritiro e non dico niente all'allenatore? Lì ha ammazzato Spalletti. Poi dopo viene detto che c'era l'appoggio di Spalletti. Vedendo tutto questo anche i calciatori che sono svegli, vedrannoSpalletti con un altro occhio.Ok, poi il ritiro non si fa perchè non si trova l'albergo. Sono cose che non condivido, De Laurentiis sbaglia.

Ovvio che si sarebbero anche le scelte tecniche che sono discutibili, come le sostituzioni con al Roma. Il Napoli ad Empoli vince 2-0 a 8 minuti dalla fine, io dico ai mi calciatori che il pallone deve essere spazzato via nei giardinetti fuori allo stadio. Ora passiamo ai singoli: Meret può restare a Napoli? Per me non può restare perchè rinfacceranno sempre l'errore di Empoli. Se parti con persone che hanno deluso è difficile andare avanti.