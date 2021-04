Montefusco: "Contro l'Inter sfrutterei Osimhen, saranno i nerazzurri a fare la partita"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Vincenzo Montefusco, allenatore.

"Mertens oppure Osimhen? Lo deve valutare Gattuso ma io sfrutterei Osimhen. Non mi sento di dire qualcosa a Gattuso per quanto riguarda il campo, ha sbagliato solo a fare la polemica con De Laurentiis perché lui stesso dopo Ancelotti ha fatto la stessa cosa. Da quando c'è il silenzio stampa i risultati stanno arrivando. Napoli-Inter? Non credo che Conte farà la partita, il Napoli ha più interesse. Herrera mi faceva giocare mediano all'Inter, ero un ragazzino ma ero perplesso perché non era il mio ruolo. Ma l'Inter era una famiglia di grandi calciatori e grandi uomini".