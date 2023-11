Moncalvo a CN24: "Conte ha già firmato un triennale con la Juve! Giuntoli? Senza tatto, deve rimpiangere Napoli. Garcia ha fatto il furbo, Kvara ora si diverte"

Notizie calcio. Il giornalista Gigi Moncalvo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

“La Juventus ieri sera mi ha fatto annoiare, con l’Inter è stata una gara noiosa e per questo continuo a dire che è meglio guardare il calcio inglese. E’ deprimente, la Juve fa un buon catenaccio e con questo si può andare anche lontano in termini di risultato, però purtroppo manca il bel gioco”.

Sul Napoli: “Credo che l’esonero di Garcia sia arrivato con grande ritardo, lui non c’entrava niente in panchina. Sono dalle parti di Mazzarri che non è un uomo fortunato, che prende una panchina a Bergamo dopo tutti i guai fatti dal precedente allenatore. Poi dovrà andare a Madrid ed ospitare l’Inter, quindi Mazzarri è pronto a lanciarsi dal trapezio senza la rete ma ha bisogno del supporto di tutti. Qualcosa di nuovo si è già visto, c’è più grinta ed è tornato Osimhen senza maschera, ma il calendario è tremendo e ci vorrà l’intervento di San Gennaro”.

Osimhen come Cavani? Garcia ha voluto fare il furbo, cambiando un’ossatura che c’era quando invece non si deve fare una rivoluzione dopo aver vinto lo scudetto. Aveva l’oro che bisognava solo modellare e non stravolgere. Con Mazzarri ho visto finalmente Kvaratskhelia che si diverte, quindi la coppia con Osimhen si è ricostituita. Sono una coppia d’oro che ha bisogno del supporto di tutto, sono le due pedine fondamentali per il futuro del Napoli. Ad oggi Osimhen vale molto di più di Cavani, per età e grinta. Avete visto l’assist altruista per Elmas, questi sono episodi di grandi leadership”.

Famiglia Agnelli? Ho scritto un nuovo libro da domani in vendita “Juventus segreta”, dove non si parla di riavvicinamento tra gli Elkann e gli Agnelli. Ho cercato di spiegare cosa è successo tra due persone dello stesso sangue che però si detestano ed il tutto ha portato all’anno orribile della passata stagione”.

Scudetto? Anche se la Juventus dovrebbe avere una grandissima botta di fortuna e vincere lo scudetto, i meriti non saranno di Allegri o del cavaliere bianco Elkann. Anche perchè il tecnico toscano non conta più niente, visto che Conte nelle scorse settimane ha già firmato un contratto triennale per il ritorno in bianconero".

Su Giuntoli: "A Napoli ha costruito uno squadrone che ha dominato il campionato lo scorso anno. Poi è andato via per accettare la Juventus ed ha detto di essere tifoso bianconero da semore. Non si fanno queste cose, per tatto e buongusto. Ci vuole coerenza nella vita e nelle passioni sportive, così non si può dire che ti accontenti del quarto posto. Per il momento dovrebbe solo rimpiangere di aver lasciato Napoli, a prescindere dai rapporti con De Laurentiis. Non si sputa mai nel piatto dove si è mangiato, diventando così arroganti e prepotenti nella sua nuova casa. Ma questo è un tocco che si dà in casa Juventus dal cavaliere bianco Elkann, che invece dovrebbe essere rosso di vergogna".