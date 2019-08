Moggi: "Napoli strapazzato per un'ora dalla Fiorentina, vedremo se ci saranno stati progressi di condizione"

Luciano Moggi, tramite le colonne di Libero, ha inquadrato la sfida tra Juventus e Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Al contrario della Juve sorteggiata in un gruppo dove solo l’Atletico potrebbe tenerle testa. Ma, a differenza dell’Inter, in serie A la Signora dovrà misurarsi subito col Napoli. Questo incontro tra due candidate al titolo ci sembra prematuro alla seconda di campionato, per colpa di una forma ancora approssimativa di entrambe. La vittoria di Parma ha mostrato infatti una Juve a due facce: ottima nel primo tempo, meno nel secondo, mentre il Napoli è stato strapazzato per un’ora dalla Fiorentina per poi vincere grazie ai demeriti dei viola. Vedremo se ci sono stati progressi di condizione, sarà una serata sicuramente infuocata per la rivalità".