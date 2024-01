Moggi a CN24: "Con me il caso Osimhen-agente Kvara non sarebbe accaduto, si vede la differenza di Napoli e Juve con o senza Giuntoli"

Luciano Moggi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Con me in dirigenza non sarebbe accaduto di vedere l'agente di Kvaratskhelia parlare male di Osimhen. C'è un Napoli di come operava con Giuntoli e ora senza Giuntoli, poi arriva Giuntoli a Torino e si vede come andava prima la Juventus e oggi. Non so Meluso quanta forza operativa possa avere a Napoli con De Laurentiis, è sicuramente una brava persona".