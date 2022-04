Modugno: "Spalletti tradito in campo, assurdo prendere quel gol con la difesa a 5"

Francesco Modugno di Sky è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il tradimento a Spalletti è arrivato in campo e non può essere colpa dei cambi del tecnico, non si può prendere quel gol con una difesa a cinque. Assurdo pensare che al Maradona ci sia un problema emotivo che non frutti in modo positivo. Se si gioca in quello stadio e con quel nome mi aspetto solo il meglio da chi scende in campo".