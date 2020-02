Modugno: "De Laurentiis ha chiesto a Mertens come uscire dai momenti di crisi. Elmas? Micheli è stato tre settimane in Turchia per convincere la famiglia"

Ultime Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Mertens-Napoli, da entrambe le parti ci vogliono le intenzioni di rinnovare. Per Mertens c'è una proposta importante da parte del Napoli, ora bisogna trovare un'intesa sulle cifre, intesa che per ora non c'è. C'è un legame fortissimo tra Mertens e l'ambiente Napoli, De Laurentiis stima molto il calciatore e anche l'uomo. Anche nei momenti di crisi De Laurentiis ha chiesto a Mertens come poterne uscire, c'è la sensazione che Dries possa dare ancora tanto al Napoli. Il Napoi comincia ad avere degli equilibri, Gattuso ha capito che bisognava trovare una solidità che il Napoli non ha mai avurto quest'anno. Ieri la soluzione l'ha trovata Mertens con un colpo da biliardo, però questo Napoli rischia anche poco ed in trasferta può esprimere al meglio il calcio che vuole Gattuso. Quando ne vinci cinque su sei puoi cominciare a dire che quello col Lecce è stato un incidente di percorso. Elmas? Ha dei margini di crescita enormi, è stato un grande colpo fatto l'estate scorsa passato nel silenzio. Fai fatica a prendere un talento di tale livello a dodici milioni, è stata una grande operazione dal punto di vista economico. Ancelotti ha spinto molto per averlo, Maurizio Micheli del Napoli è stato in Turchia tre settimane per convincere la famiglia del ragazzo. Elmas ha una buona gamba, è tatticamente duttile, in nazionale fa anche la seconda punta. E' destinato ad una carriera importante".