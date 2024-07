Modugno: "Il Napoli ha scampato un pericolo su Buongiorno"

Calciomercato Napoli - Le ultime di mercato di Francesco Modugno. Di seguito un estratto diffuso tramite comunicato da Radio Marte:

“Buongiorno arriva? E' una possibilità molto concreta. Secondo me il Napoli ha scampato un pericolo: il ragazzo non ha giocato mai ad EURO 2024 e non ha visto accrescere il suo valore di mercato, cosa sulla quale contava Urbano Cairo. La grande ansia era che potesse giocare un buon Europeo e diventare molto appetibile per i club inglesi. Il ragazzo vuole venire a Napoli? C'è gradimento”.