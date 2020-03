Modugno: "I calciatori dovrebbero ridursi l'ingaggio annuale del 30% e non è poco"

Notizie calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Servono misure straordinarie in cui possano convergere le necessità di tutto il sistema calcio, con la speranza che si possa trovare un’unità d’intenti. La Lega Calcio e le società sono da una parte, poi l’Associazione Calciatori non so se sarà d’accordo a ridurre gli stipendi a giocatori. Si aprirà un tavolo di contrattazione, ci sarà sicuramente un’apertura da parte dell’AIC. Marzo, aprile, maggio e giugno senza stipendi vuol dire che i calciatori dovranno ridursi gli ingaggi del 30%. Sono tantissimi soldi per chiunque. Chi prende 3 mln di euro andrebbe a guadagnare circa 1 mln di euro in meno e ci vorrà la volontà e la disponibilità da parte dei diretti interessati”.