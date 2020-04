Modugno: "Azmoun seguito e monitorato dal Napoli. Molto dipenderà da Mertens"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Azmoun? E' un giocatore che comincia ad avere numeri importanti, per caratteristiche e profilo è sicuramente monitorato e seguito dal Napoli. Strategie in attacco dipendono anche da una situazione relativa a Mertens, per Gattuso è un centravanti di grandissima qualità, dovesse definire il rinnovo Mertens a quel punto si potrebbero fare delle scelte, se Mertens non rinnova allora si aprirebbe un buco che solo Petagna non potrebbe riempire. In una situazione realistica, viene Petagna e rinnova Mertens, devi prendere un attaccante che mi risulta di gamba e che a campo aperto può esprimere tutta la forza. Il ventaglio dei nomi è ampio, ma questi sono profili che il Napoli sta seguendo".