Mistero Billing, Pavarese: "Fidatevi, ve lo dico con settimane di anticipo"

Ultimissime Calcio Napoli - Gigi Pavarese è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Il calcio è imprevedibile, abbiamo guadagnato un punto e siamo sempre più consapevoli di avere una squadra che se la giocherà fino alla fine, spero che i vertici federali possano garantire equità di giudizio. La rosa un po' corta? Probabilmente Billing deve ancora ambientarsi, non tutti sono come McTominay, diamo tempo al tempo, anche lui darà il contributo per la conquista del quarto titolo. Il Napoli ha carattere, è fatto ad immagine e somiglianza del suo allenatore, non esprimerà un bel gioco ma alla fine vince le partite.

Como? Ricordo la gara d'andata, Fabregas ha dato molto fastidio al Napoli, oltretutto i lariani vengono dalla vittoria di Firenze, poi con la Juve hanno perso sappiamo tutti come, sono certo che ci daranno filo torcere, ma il Napoli è il Napoli e vincerà la gara. Raspadori? Conte fa di necessità virtù e cambia sistema di gioco, fermo restando che Jack ha dato il suo contributo in un ruolo non suo, ma è un Nazionale, è un giocatore importante che ha qualità e sarà molto utile. Il ritorno di Buongiorno è importantissimo, lui è il miglior difensore italiano, fermo restando che Juan Jesus non l'ha fatto di certo rimpiangere. Ciò testimonia che, nonostante tutto, il Napoli ha una rosa molto competitiva".