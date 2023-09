Mirabelli: "Kvaratskhelia? Il Napoli ha tanti motivi per essere arrabbiato, non c'è nulla di male nella sua nota"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex dg del Milan Massimiliano Mirabelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ho letto la nota del Napoli su Kvaratskhelia, è stato anche morbido: il Napoli ha tanti motivi per essere arrabbiato, ha fatto firmare a Kvara un contratto di cinque anni e sta al club decidere quando fare un adeguamento. Oggi si chiede un rinnovo dopo solo un anno, ma quando il rendimento non si trasporta sul campo cosa si fa, si chiede un abbassamento dello stipendio? Il Napoli ha ragione a tenere una linea decisa, quando sarà il momento di adeguare il contratto glielo adeguerà. Non vedo nulla di male, anzi al massimo possono far male all’umore di uno spogliatoio che deve difendere lo scudetto: certe cose non fanno il bene di nessuno, è la società a dettare i tempi. Conosco bene il ds del Napoli Meluso, ha una linea su cui lavora e che segue”