Minotti: "Italia, niente panico. Si può arrivare agli europei in più modi. Su Raspadori..."

Notizie Calcio Napoli – Nel corso di “Radio Goal”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex calciatore Lorenzo Minotti:

“Spalletti ha un’idea di calcio e la vorrà sviluppare, come ha detto Di Lorenzo il tempo non gli è amico e plasmare una squadra del genere non è scontato. Il dopo europeo ha visto moltissimi bassi e pochi alti, questa nazionale serve trovare di nuovo fiducia e riferimenti. Non dobbiamo fare un dramma di ogni risultato perché la strada per gli europei ha più vie di fuga, una anche la possibilità Wild Card grazie alla Nations League. Possibilità Raspadori dal primo minuto? Questa è un a bellissima vetrina per lui, penso che anche Garcia lo abbia già investito di una grande importanza. È un giocatore che in questo momento viene usato un po’ dappertutto e deve trovare la giusta collocazione, queste sono per lui partite fondamentali per accrescere il suo bagaglio. Non lo vedo come esterno, deve stare a ridosso dell’area come prima punta, seconda o trequartista”.