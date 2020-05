Ministro Spadafora: "Chi mi dipingeva come un nemico del calcio sbagliava, avuto rassicurazioni su soluzione alternativa per la chiusura dei campionati"

Ultime notizie calcio - Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV Luna:

"Avevo rassicurato tutti sin dal primo giorno che anche il calcio sarebbe potuto ripartire, ovviamente in sicurezza e nel rispetto delle regole. Quando il Comitato Tecnico Scientifico ci ha dato l'ok sul protocollo della FIGC, abbiamo avuto questo incontro con tutte le componenti ed abbiamo evidenziato che ci sono tutte le condizioni per ripartire. Segnale importante per tutto il Paese, se dovessero esserci problemi ho avuto rassicurazioni sul fatto che la FIGC troverà un'altra soluzione per la chiusura dei campionati. Sono contento del fatto che si sia trovata la decisione della ripartenza in un clima unitario, chi mi dipingeva come un avversario del calcio si sbagliava. Ho voluto pensare alla salute di tutti i cittadini, compresi i calciatori e poi alla ripartenza di tutto lo Sport. Siamo in una fase in cui tutti stanno riprendendo attività a beneficio di tutti i cittadini, a partire dalle palestre e dai centri sportivi. Questo lavoro che abbiamo fatto insieme, siamo tutti felici dei questa decisione a partire dal presidente del Consiglio e tutto il Governo contento di poter dare questo annuncio".