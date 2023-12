Ministro Sangiuliano: "Conosco bene De Laurentiis, mi sento di dire una cosa…"

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura:



“Napoli può trarre grande potenziale dalla cultura, può essere un grande fattore. Lo dimostrano i nostri musei che sono i più apprezzati al Mondo, a Napoli stiamo realizzando la più grande infrastruttura d’Europa con il recupero del Real Albergo dei Poveri. Sarà la più grande infrastruttura culturale d’Europa.

Siamo intervenuti anche per la Floridiana, andate a vedere come è dopo 7/8 mesi.

Sono quasi finiti i lavori al Polo museale autonomo. Sono in essere tante iniziative, perchè questa città ma soprattutto i cittadini hanno tante esperienze culturali.

Sono stato alcune volte allo stadio nell’ultimo periodo. Mi sento di dire una cosa, conosco bene De Laurentiis che è un imprenditore importante, sono un tifoso non polemico che auspica il meglio per la squadra. L’anno di transizione ci sta, ma la gestione De Laurentiis ha riportato il Napoli in vetta.

Roma-Napoli? Ho tanti amici romanisti ai quali ho detto che il Napoli deve assolutamente vincere.

Stiamo facendo una politica di apprezzamento dei nostri musei, garantiamo a chi non ce la fa l’accesso. Fino ai 25 anni pagano solo 2€, abbiamo le domeniche gratuite, abbiamo le carte per gli anziani che pagano alcune decine di euro hanno l’accesso ai vari musei. Noi reinvestiamo tutto quello che ricaviamo per tutelare il nostro patrimonio.

Ci sono nuove risorse per continuare gli scavi a Pompei. Stiamo facendo tanto, ma va ricordato che la cultura è anche valore. Dobbiamo aggiornare i valori per chi può.

Il ring al Colosseo tra Musk e Zuckunberg? Ho subito chiarito che non è possibile, anche alle offerte di denaro c’è un limite. Ho incontrato Musk a Roma, l’ho accompagnato nelle varie strutture (pagando il biglietto) e gli ho spiegato il tutto. L’Italia è una super potenza culturale.

Io punto sul raddoppio di grandi musei: gli uffizi, il museo nazionale di Napoli e Palazzo Citterio a Milano. Già così mi posso ritenere molto soddisfatto”.