Notizie - Il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, ai microfoni del programma "Un giorno da pecora" aveva dichiarato: "Anche un'amicizia è un affetto stabile", per poi chiarire ai microfoni di Corriere TV: "Si può parlare di affetto stabile, se si tratta di un partner o dell’unica persona cara che abbiamo in città. Il Dpcm chiarirà ma io credo che affetto stabile è responsabilità. Significa non andare a trovare un amico solo per fare due passi, ma avere a cuore la sua salute e la nostra".