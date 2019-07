Milanese: "Meglio affrontare le più forti alle ultime giornate, la Juventus resta la favorita"

Mauro Milanese, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Questi grandi nomi fanno accendere il cuore dei tifosi e soprattutto ridurre il gap con la Juventus che resta la favorita. Farebbe piacere vedere un campionato più equilibrato". "Meglio affrontare le più forti alle ultime giornate, quando i giochi possono esser già fatti. Avere lo scontro diretto subito, può condizionare il percorso. Farebbe piacere vedere il Napoli vincitore in Italia e la Juventus in Europa". "James Rodriguez è adatto al calcio italiano, prendere giocatori in prestito è sempre difficile: il Napoli potrebbe trovare qualche altra soluzione. Nomi come Icardi e James fanno sognare e renderebbero un Napoli più competitivo. Farebbe piacere portare grandi nomi per il calcio italiano per renderlo il primo al mondo come una volta, ci stiamo avvicinando per renderlo più appetibile". "Il Napoli è una bella realtà e competitiva, penso che qualche acquisto servirà e sono convinto che lo farà. Manca ancora il mese di agosto, il Napoli ha le idee chiare sia per gli acquisti che per le cessioni".