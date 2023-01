Milanese: "Bereszynski? Occasione persa con la Cremonese, prestazione sottotono del Napoli"

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Milanese, ex calciatore, tra le tante di Napoli, Salernitana e Cremonese. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Parere sulla prestazione del Napoli con la Cremonese? "Si aspetta sempre il massimo da squadre come quella azzurra, soprattutto dopo la vittoria con la Juve. Si è rilassata, considerando il fatto che tante volte abbiamo assistito a prove di alto livello del Napoli. Quest'ultima ha sfornato una prestazione sottotono, ma se si prende in esame la rosa, composta da calciatori pagati molto bene, alcuni consapevoli di essere una seconda scelta, era necessario vincere. Non ci sono dubbi a riguardo".

Cosa scatta nelle mente di calciatori quando approdano in una squadra allenatori come Ballardini? "Arriva un nuovo tecnico con un diverso modo di lavorare e di allenare. Si alza, dunque, l'asticella, tutti i calciatori intravedono una speranza di squadra di potersi salvare e tentare di realizzare un'impresa. Le motivazioni sono altissime, soprattutto perché c'è tanta voglia di dimostrare per giocare titolare. Motivazioni, tuttavia, le quali spariscono alla prima sconfitta".

Giudizio sul ritorno di Nicola alla Salernitana? "La squadra si trova a nove punti dalla zona salvezza, Davide stava dipsutando un'ottima stagione. Naturalmente l'ultimo risultato con l'Atalanta ha offuscato quanfo fatto di buono, anche perché ai tifosi non piace perdere, soprattutto con risultati tennistici. La Salernitana, tuttavia, resta una squadra che deve salvarsi, auguro a questo club di trovarsi sempre con un margine importante sulla zona salvezza per centrare il proprio obiettivo stagionale".

Affrontare la Salernitana sarà complicato per il Napoli? "Tutti i calciatori granata vorranno riscattare quel risultato con la Dea. Il Napoli affronterà una squadra arrabbiata, la quale vorrà dimenticare le critiche ricevute. Dovrà fare una grande gara per vincere".

Commento su Milan-Inter? Chi la favorita? "I derby contano tanto. Si tratta di due grandi squadre, le quali hanno un andamento diverso a seconda dei mesi. Hanno dato vita alla lotta scudetto nello scorso anno, in questa stagione stanno tentando di insediare il Napoli, il quale sta disputando una stagione a parte. Mi auguro vinca l'Inter, ma il Milan è una grande squadra".

Prestazione di Bereszy?ski con la Cremonese? "Contro queste squadre, i calciatori della rosa azzurra devono dimostrare di essere superiori e di saper giocare in club simili. Può capitare a tutti di sbagliare, ma fin da subito bisogna sfornare ottime prestazioni per conquistare la fiducia dell'allenatore e della società. Si tratta di un'occasione persa, ma sarà rimandato al prossimo esame. Già nell'incontro con la Salernitana dovrà fare meglio per mostrare il suo potenziale e di poter dimostrare di vestire la maglia del Napoli".