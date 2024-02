Milan, Theo Hernandez a Dazn: "Napoli squadra tosta e forte, ma l'abbiamo preparata bene! Sullo scudetto e l'esultanza..."

Notizie Napoli calcio. Theo Hernandez, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Milan-Napoli 1-0:

“Sono felice per questa vittoria, sapevamo che sarebbe stato difficile. Il Napoli ha una squadra tosta ed è molto forte, ma noi abbiamo lavorato bene ed abbiamo vinto. Venivamo da un periodo non facile, abbiamo lavorato tutti i giorni per dare il massimo ed è per questo che vinciamo le partite.

Azione del gol preparata? No, io penso a giocare bene per fare felici i tifosi e la squadra”.

Esultanza? Non ce l’avevo con nessuno, io parlo sul campo. In alcune gare non ho fatto benissimo, ma lavoro ogni giorno per migliorare e dare il massimo”.

Su Leao: “Anche se non segna fa degli assist, la gente non vede il lavoro che fa in campo”.

Sullo Scudetto: “Noi facciamo il nostro lavoro, poi quando affronteremo l’Inter vorremo vincerla. Ora pensiamo a lavorare e fare bene, testa alla prossima”.