Milan, Scaroni: "Faccio i complimenti a De Laurentiis per quanto ha fatto con il Napoli: ha avuto risultati fenomenali sportivi ed economici"

Calcio Napoli - Intervistato a Radio Anch'io Sport, il presidente del Milan Paolo Scaroni parla così della stagione e della crescita del club rossonero: "Sono diventato presidente del Milan nel 2018 e abbiamo fatto una progressione veramente fantastica. Prima siamo arrivati in Europa League, poi in Champions e l'anno dopo siamo diventati campioni d'Italia. Quest'anno invece, dopo tanti anni, siamo arrivati in semifinale di Champions League. Da un punto di vista sportivo siamo davvero soddisfatti. Anche risultati economici cominciano a darci soddisfazioni. Sono dell’idea che se non si ottengono risultati economici, è difficile poi raggiungere quelli sportivi".

La stagione del Napoli?

"Ha avuto dei risultati fenomenali da entrambi i punti di vista. Sportivi, lo vediamo, ma anche economici, ha fatto una campagna acquisti la scorsa estate in cui ha incassato e non ha speso. Ha fatto degli acquisti formidabili, ha un allenatore bravissimo, faccio i complimenti ad Aurelio De Laurentiis, è lui che ha gestito tutta questa operazione, a partire da quando ha comprato il Napoli tanti anni fa, nel momento in cui era relegato intorno al fallimento"