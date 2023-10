Milan, Reijnders: "Vogliamo lo scudetto! Proveremo a battere il Napoli, momento chiave della stagione"

Ultime notizie Serie A - Tijjani Reijnders ha rilasciato una lunga intervista all'edizione oggi in edicola del Corriere della Sera. Ecco un estratto interessante in cui parla anche del Napoli:

Domanda secca, Tijjani: scudetto o Champions?

«Sicuramente lo scudetto, perché so quanto conta la seconda stella per il club e per i tifosi. Anche se la Champions è un sogno, sono venuto per questo: vogliamo arrivare il più lontano possibile».