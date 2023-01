Milan, Pioli: "Recuperare sul Napoli? Ora pensarci è inutile, dobbiamo piuttosto capire cosa accade"

Ultimisisme Calcio Napoli - Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il 2-2 di Lecce: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quel che potevamo sbagliare, abbiamo sbagliato soprattutto giocate non forzate. Dopo la gara si è fatta più difficile. Poi abbiamo avuto sicuramente la reazione giusta e potevamo anche vincerla, ma peccato. La finale di mercoledì di Supercoppa forse ha influito? No, nel modo più assoluto, anche perché non arrivavamo da una vittoria. Come recuperare sul Napoli? Ora pensare di recuperare è inutile, dobbiamo solo riprendere i nostri principi di gioco e pensare a vincere tante partite. Dobbiamo più concentrarci a capire perché abbiamo perso così tanti punti".Â