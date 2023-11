Milan, Pioli recrimina: "Penalizzati dal risultato: è successo anche a Napoli"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo il 2-2 di Lecce, ha dichiarato in conferenza stampa:

“Siamo stati poco lucidi e troppo frenetici dopo il loro gol, l'inizio del secondo tempo è stato interpretato bene. Una squadra come la nostra non può perdere così tanto le distanze solo perché gli avversari accorciano. Su questa situazione dobbiamo lavorare tanto, non siamo contenti del risultato, della prestazione e della classifica che abbiamo".

La distanza in classifica? “Dobbiamo migliorare, in alcune situazioni siamo stati penalizzati dal risultato, qui e a Napoli avevamo un doppio vantaggio e abbiamo portato a casa due pareggi. Dobbiamo essere più concentrati per tutti e 95 i minuti altrimenti il campionato diventerebbe difficile".