Milan, Pioli: "Primo posto? Fa piacere, ma il campionato è lungo: c'è da pensare a Juve e Napoli"

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo esterno per 0-1 sul campo del Genoa:

Ti era mai capitata una serata del genere?

"No, è stata una sorpresa. Pulisic voleva andare in porta, ma era meglio Giroud. Partita difficile, ma l'abbiamo condotta bene. E' una vittoria di mentalità e sono soddisfatto. Abbiamo giocato già 5 partite in trasferta, quindi dobbiamo essere soddisfatti di questa posizione anche se il campionato è lungo e possiamo ancora migliorare in tante cose".

Vincere qui pesa più per la testa o per la classifica?

"Per la classifica no, è troppo presto. Per la fiducia, l'autostima, perché arriva la sosta e perché siamo reduci da un periodo tosto. Riuscire dopo 3 giorni a mettere in campo una prestazione del genere è tanto. Merito ai miei giocatori".

Dal ko nel derby stasera si è chiuso un cerchio?

"E' andata male, ma non potevamo fermarci lì. Siamo stati fortunati a giocare subito la Champions, così ci siamo concentrati sul migliorare. Adesso c'è la sosta, serve riposo per molti. La settimana dopo la sosta sarà tosta, con Juve, Psg e Napoli".

Siete di nuovo primi da soli dal giorno dello scudetto.

"Fa piacere essere davanti a tutti. Che abbiamo più cartucce sì, ma questo fa parte di cercare di diventare una grande squadra. Alla fine è la qualità del singolo che fa la differenza e quest'anno abbiamo tanti giocatori che possono fare la differenza. Possiamo crescere, stasera era difficile per il loro modo di giocare. Potevamo sbloccarla nel primo tempo, ma siamo stati lucidi e alla fine abbiamo trovato la giocata giusta".