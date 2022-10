Milan, Pioli: "Oggi siamo stati squadra: abbiamo lavorato insieme"

Ospite dei microfoni di DAZN, il tecnico del Milan Stefano Pioli parla così della gara di stasera contro la Juventus:

"Oggi siamo stati squadra e abbiamo lavorato tanto tanto insieme, è una cosa che dobbiamo portare avanti in tutte le partite. L'assenza di Messias e Saelemaekers ci toglie qualcosa sulla corsia destra, Brahim lo aveva già fatto e volevamo creare più uno vs uno sugli esterni con lui e Leao, penso che lo abbiamo fatto molto".

Su De Ketelaere: "In questo momento di carenza lo può fare, ma se mi chiedi se mettendolo a destra lo esaltiamo, secondo me no. Lo vedo più centrale: è un ragazzo che si deve ambientare e meno lo sposto e meglio è".