Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del Napoli:

"Ci credete di più ora che siete a -5 dal Napoli? "Non è cambiato tanto con una partita. Non siamo lì a contare i punti di distacco. Noi dobbiamo fare la nostra corsa e servono tanti punti per vincere lo Scudetto. Pensiamo a giocare bene, ad alzare il livello e a vincere domani"