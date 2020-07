Milan, Pioli in conferenza: "Abbiamo qualità per far bene a Napoli contro una squadra forte, vogliamo sfruttare il momento"

Ultime notizie calcio Napoli - Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Prima non mancavano le occasioni ma veniva meno la capacità di concretizzare quanto producevamo. Dalla ripresa in poi siamo stati più precisi e dobbiamo provare a continuare in questo modo. Centrocampo? E' un reparto molto importante in entrambe le fasi, Bennacer e Kessi stanno facendo bene. Si trovano bene in queste situazioni di gioco e ci stanno offrendo ottime prestazioni. Leao? Ha certamente talento ma deve coltivarlo ed allenarlo. Sono contento di lui, sta entrando molto bene dando un apporto importante. Continuo a spronarlo dicendo che è importante la qualità del minutaggio più che i minuti trascorsi in campo. Arriverà il momento per lui di giocare anche dal primo minuto.

Rammarico per come è andata la stagione? E' inutile guardarsi indietro. Il mio arrivo è capitato ad ottobre, non abbiamo avuto la continuità che è intrinseca al fatto che abbiamo lavorato poco insieme, serve tempo per costruire un metodo di gioco e di lavoro. Ora dobbiamo pensare a quello che possiamo fare e non al passato. Abbiamo le qualità per far bene anche a Napoli, dovremo avere consapevolezza delle nostre qualità provando a sfruttare questo momento. Paragoni con Gattuso al Milan? Rino aveva iniziato la stagione dall'inizio, ha fatto un ottimo lavoro sia qui che a Napoli, ha grande capacità di allenare bene le squadre facendole giocare bene e dando grande mentalità. I conti si fanno alla fine. Il nostro braccio di ferro è con il Napoli per la classifica, è sbagliato fare raffronti con l'anno scorso. Sfidiamo una squadra forte ma dobbiamo farlo con convinzione, ora dobbiamo spingere.

Nessuno sta pensando al tre agosto, vogliamo solo dare il massimo fino alla fine. Duello con la Roma fino alla fine è probabile. Siamo ancora settimi in classifica, nessuno sarebbe contento di questo piazzamento, vogliamo raggiungere chi ci sta davanti. Valutazione del nostro lavoro? Conteranno solo quelle di fine anno. Vogliamo fare il massimo fino alla fine. Siamo professionisti ed abbiamo passione per il nostro lavoro, ognuno ha le proprie ambizioni che possiamo raggiungere solo lavorando di squadra.

Saelemaekers? Tutti meritano spazio e di stare qui ma devo fare delle valutazioni di partita in partita".