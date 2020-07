Milan, Pioli a Sky: "Nel primo tempo abbiamo sofferto, nella ripresa meglio noi! Sul primo gol del Napoli errore nostro"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Abbiamo speso tantissimo con la Juventus, nel primo tempo abbiamo sofferto ma nella ripresa abbiamo fatto meglio e portato a casa un risultato importante. Una squadra deve saper leggere le difficoltà di una partita, abbiamo giocato nelle ultime cinque con Roma, Lazio, Juventus e Napoli. In queste gare, se superi le difficoltà, hai le tue carte da giocarti. Il primo è stato un grande gol. Il Napoli ha fatto meglio di noi nel palleggio nel primo tempo, noi abbiamo fatto meglio nella ripresa. Ibra era arrabbiato perché stavamo perdendo, un calciatore che esce dal campo non deve mai essere contento. Sono sempre stato convinto delle doti dei miei calciatori. Per costruire una filosofia di gioco serve tempo e noi lavoriamo insieme da troppo poco tempo. Siamo comunque diventati squadra, è giusto alzare l'asticella. Quello di Di Lorenzo è il primo gol che prendiamo da palla inattiva. Insigne ha calciato molto bene, ci siamo fatti portare fuori dal primo palo ed abbiamo liberato quello spazio, è stato un errore. Se stai alto ti prendi dei vantaggi e degli svantaggi, se stai basso ne prendi altri. Kessie e Bennacer hanno tirato la carretta fin qui, dovremo fare tanti punti per superare Roma e Napoli. Futuro? Me lo chiedono in tanti ma non ci penso, i giocatori mi hanno dato una disponibilità totale. Chi dovrà decidere lo farà, ora è troppo importante finir bene".