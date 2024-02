Milan, Pioli a Dazn: "Napoli con grandissima qualità, normale soffrire un poco! Mazzarri mi ha sorpreso, ma abbiamo lavorato bene"

Notizie Napoli calcio. Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Milan-Napoli 1-0:

“Classifica? Non so se è il massimo che possiamo fare, di sicuro nell’ultimo mese e mezzo stiamo facendo bene viaggiando ai ritmi elevatissimi dell’Inter. Vedremo alla fine cosa saremo riusciti a fare, bisogna pensare alle prossime partite visto che torna l’Europa League ed il dispendio di energie sarà superiore. Noi vogliamo fare bene in tutte le competizioni.

Abbiamo avuta la possibilità di raddoppiare, ma con noi le partite non sono mai chiuse. Va bene così, il Napoli ha grandissima qualità ed è inevitabile che ci creasse qualche problema. Però va bene perché abbiamo sofferto di squadra e dimostrato la volontà di voler vincere”.

Sugli infortuni: “Bennacer è uscito per stanchezza, arriva dalla Coppa d’Africa e dall’infortunio. Calabria invece è da valutare nei prossimi giorni, noi cercheremo di essere competitivi anche giovedì perché giochiamo in casa e vogliamo prendere un vantaggio in vista del ritorno”.

Sulla posizione di Kvaratskhelia: “L’ultima partita Mazzarri aveva messo la difesa a tre, mentre poi è tornato a quattro contro il Verona e mi ha sorpreso. Non sapevo che sistema avesse utilizzato, nel primo tempo con il loro 3-5-2 non abbiamo dato spazi. Nella ripresa con il 4-3-3 sono stati un po’ più pericolosi, ma avevamo preparato entrambi i sistemi di gioco. Poi rischiare qualcosa è normale quando porti tanti giocatori vicino all’area”.

Sulla fase difensiva: “Abbiamo avuto tanti confronti nelle score settimane per il nostro atteggiamento, dovevamo stare più contati senza aggredire subito alti. Poi se gli attaccanti vanno forte poi dobbiamo accompagnarli bene. Abbiamo lavorato tanto per merito degli avversari, ma abbiamo vinto senza subire gol e questo ci deve far essere soddisfatti. Ora guardiamo alla prossima con la volontà di continuare a fare bene”.