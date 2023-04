Milan-Napoli, ultimissime SportMediaset: Raspadori ce la fa! Le scelte di Pioli e Spalletti

Notizie Calcio Napoli - Ultimissime formazioni Milan-Napoli. Arrivano importanrti aggiornamenti da SportMediaset sia da una parte che dall'altra.

Per quanto riguarda gli azzurri, Raspadori va dritto verso una maglia da titolare nonostante le incertezze delle ultime ore. Pronto anche Lozano a destra in attacco e Olviera a sinistra in difesa.

Champions, probabili formazioni Milan-Napoli