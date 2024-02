Milan-Napoli, Passerini: "Grande ritorno per Pioli! La sua assenza pesa più di quella di Leao"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il giornalista Carlos Passerini.

Ecco quanto dichiarato dal collega in vista di Milan-Napoli:

“Il Milan non sta pensando al Napoli, ma sta pensando al Milan. Sta vivendo una stagione in altalena, fatica a trovare continuità e può risolversi in due modi: con un esito positivo o negativo. Si sta provando a trovare un equilibrio che finora non è stato trovato, è una stagione complicata questa e la concentrazione è rivolta all’interno più che all’avversario.

Pioli è uno dei grandi temi. Ha ancora un anno di contratto, ma in questi ultimi mesi si gioca la possibilità di far valere questo anno di contratto o di concludere la sua esperienza al Milan. La vittoria dell’Europa League renderebbe questa stagione positiva, per come si è messa questa annata.

Giocherà Bennacer contro il Napoli, è mancato tantissimo quest’anno. Ad oggi la sua assenza pesa più di quella di Leao perchè sa fare 3 ruoli, è presente in difesa, è presente in attacco e c’è un Milan con Bennacer e un altro senza Bennacer. E’ un giocatore molto intelligente e se sta bene, questo finale di stagione del Milan può prendere una piega diversa.

Pioli sta pagando i 5 derby persi su 5 perchè chi conosce la rivalità tra Milan e Inter, sa bene che per i milanisti perdere 5 derby su 5 fa rompere i rapporti. Queste gare hanno segnato in maniera negativa il rapporto con la tifoseria”.