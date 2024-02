Notizie Napoli calcio. Geolier, rapper napoletano, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Milan-Napoli:  

‚ÄúLa squadra di calcio, per Napoli, rappresenta una bandiera ed ha un ruolo di riscatto. Quando il Napoli vince si respira area di felicit√† e questo si riflette anche sul popolo, per me √® importantissimo‚ÄĚ.

Sulla gara di stasera: "Voglio salutare e ringraziare la SSC Napoli, i calciatori, Gollini, Di Lorenzo e mio fratello Simeone. Stasera schiattatel, per favore‚ÄĚ.