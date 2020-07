Milan, Maldini: "Strano affrontare Gattuso, sono orgoglioso di questa squadra! Kessie la più grande sorpresa"

Ultimissime calcio Napoli - Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E’ strano affrontare Gattuso. Quello che c’è stato tra di noi e tra lui ed il Milan nessuno potrà cancellarlo. Permanenza al Milan? E’ una cantilena che ripetiamo da tempo: vogliamo arrivare a fine anno nel migliore dei modi mettendo da parte questi discorsi. A fine anno arriverà il momento di prendere le decisioni. Ora dobbiamo dare stabilità ad una squadra che è riuscita a trovarla, abbiamo mostrato sul campo di poter lottare con chi è davanti a noi in classifica. Sono molto orgoglioso di questa squadra. Guardo il 90% degli allenamenti e sapevo che questa squadra sarebbe sbocciata prima o poi. Il lockdown ha permesso a Pioli di fare una preparazione ed i risultati si vedono. I nuovi hanno fatto bene, Ibra, Bennacer e Rebic sono quelli più in vista. La sorpresa è Kessie: è diventato completo, ha fatto una grande evoluzione e mi ha sorpreso tanto. Questa è una base per il Milan del futuro, poi tante situazioni vanno chiarite. Kjaer e Ibrahimovic sono stati presi per far crescere i giovani. Non ci sono squadre che fanno bene senza giovani, ancor di più a San Siro con la maglia del Milan o dell'Inter. Quelle maglie pesano".