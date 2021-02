Ultimissime notizie calcio - Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a BeIN Sports:

"Rinnovo Ibrahimovic? Siamo una delle squadre più giovani d'Europa, la squadra ha bisogno di un leader come lui. Abbiamo provato a ingaggiarlo nel 2018 ma era al LA Galaxy. Rinnovo? Ci ha detto che dipenderà dal suo corpo. Ma se continua così non vedo perché non possa essere ancora con noi l'anno prossimo".