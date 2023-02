Milan, Leao: "Voglio la Champions ed essere al top nella musica"

Rafael Leao, attaccante del Milan, è anche noto nella musica con lo pseudonimo Way45. Ai microfoni di VICE ha dichiarato:

"Mio papà faceva musica quando era giovane, mio zio era DJ quindi dentro casa avevo sempre la musica vicino a me. Ho cominciato prima a scrivere, poi ho messo il beat sopra durante la quarantena. Non avevo niente da fare, non potevo andare all’allenamento ma mi allenavo a casa mia. E poi ho fatto un mini studio in casa, ho cominciato ad imparare e provare, chi era vicino a me mi ha detto che forse c’era un’occasione da portare avanti. Mi piace fare musica. Futuro? Nel calcio la Champions League, nella musica portare il mio nome più in alto possibile. Essere conosciuto al top della musica".