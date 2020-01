Milan, l'ex ds Fassone: "Rodriguez giocatore affidabile, non sbaglia mai la partita"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Marco Fassone, dirigente

“A Milano Gattuso trovò una situazione critica e dopo qualche partita, disputò un campionato eccellente. Anche a Napoli, Gattuso ha avuto bisogno di qualche settimana per trasferire il suo credo e le sue idee alla squadra e sono certo che il girone di ritorno il Napoli avrà un approccio migliore. Napoli-Juve è stata una gara complessa, nel primo tempo non c’è stato neanche un tiro in porta e il Napoli ha dato grandissima importanza alla difesa lasciando pochissimo spazio alla Juventus. L’applicazione dei giocatori è stata la cosa più bella del Napoli e tutte quelle distrazioni e leggerezze che avevo visto nelle gare precedenti finalmente non ci sono state. Nell’applicazione, determinazione e cattiveria c’è da essere soddisfatti. Il Napoli fatica sulla fascia sinistra. Ricardo Rodriguez è un giocatore affidabile, non sbaglia mai la partita, è applicassimo e magari non è così bello da vedere, ma Gattuso lo ha sempre utilizzato al Milan, lo conosce bene e se il Napoli lo prenderà, di certo darà il suo contributo. De Laurentiis è stato molto bravo, soprattutto nell’ultimo decennio, a costruire un valore aziendale incredibile e non escludo che un domani possa valutare offerte, ove mai ce ne saranno. Il Napoli è tra i bocconi più interessanti nel panorama calcistico italiano. La Juventus ha una rosa talmente più ampia delle altre che immagino possa portarla a vincere lo scudetto anche quest’anno, ma mi piace un campionato così attraente fino alla fine. Con De Laurentiis il rapporto è rimasto bello perché quei 2 anni in azzurro sono stati davvero buoni. Dopo la mia uscita dal Milan non ci siamo più sentiti tanto. A Napoli non sono riuscito a fare granchè nella parte extra sportiva ed è un mio rammarico”.