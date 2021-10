Milan, Giroud: "Onorato di essere in rossonero, giochiamo per lo scudetto"

Girodu sfida il Napoli. Arrivato al Milan solo da pochi mesi, ma già col peso della 9 rossonera sulle spalle, Olivier Giroud è pronto a tornare a disposizione di Stefano Pioli per la prossima gara di campionato, contro l'Hellas Verona. Oltre alle parole su Maignan, Ibrahimovic e Pioli, l'attaccante francese, già in gol con una doppietta al Cagliari, ha toccato altri temi importanti nell'intervista al canale ufficiale della Serie A.

"Sono molto orgoglioso di giocare per il Milan, in Serie A, il campionato che guardavo quando ero piccolo. - spiega Giroud - Il mio giocatore preferito era Shevchenko. Sono molto fortunato a giocare e segnare per la storia di questo enorme club. Trasmettiamo grandi emozioni ai tifosi, non vedo l'ora di dare quello che posso per la squadra e per la gioia dei nostri tifosi".