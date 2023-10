Milan, Giroud a Dazn: "Sono frustrato, due punti persi! Potevamo fare 3-4 gol nel primo tempo"

Olivier Giroud, attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Milan 2-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Che cosa sto provando? Mi sento deluso e frustrato per la squadra. Abbiamo iniziato bene e creato tante occasioni, nel primo tempo potevamo fare 3-4 gol. Nella ripresa sapevamo che il Napoli sarebbe ritornato con energie e voglia, ci siamo detti che dovevamo fare attenzione per non fare errori. Sono frustrato perché abbiamo perso due punti”.

Sulla reazione dopo il cambio: “E’ normale, siamo uomini e non robot. Ho delle emozioni e quando esco così, quando pensavo di poter aiutare ancora la squadra, ma rispetto la scelta del mister. Dopo 5’ sono tornato più calmo, semplicemente non volevo uscire perché mi sentivo di voler continuare. Sono uno competitivo e voglio sempre di più”.

Sul ritorno al gol: “Per un attaccante è molto importante fare gol. Oggi ho avuto due grandi cross dai miei compagni ed ero nella zona giusta. Da questo punto di vista sono felice perché erano cinque partite in campionato che non segnava. Peccato però per il risultato che non mi fa essere soddisfatto del tutto”.

Perché segniamo poco? Creiamo tanto, ma manca un po’ di fortuna in area di rigore. Bisogna segnare sempre di più per mettere le partite in cassaforte. Stasera abbiamo fatto un grande primo tempo, fa male non essere riusciti a vincere. Sono due punti persi, soprattutto dopo la vittoria dell’Inter. Spero che questa gara non ci porti rimpianti in futuro”.